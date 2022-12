Mocht je The Game Awards vannacht gevolgd hebben, dan zal je vast het merkwaardige moment aan het einde van de show gezien hebben. Na de speech van FromSoftware over het winnen van de Game of the Year award voor Elden Ring, nam plots een jonge kerel het woord.

Deze persoon wilde Bill Clinton nomineren, maar daarmee doelde hij niet op de voormalig president van de Verenigde Staten. Terwijl hij sprak stonden Miyazaki en co. wat verward toe te kijken en al snel bleek dat dit niet helemaal de bedoeling was.

De persoon zat in het publiek en is doodleuk met de mensen van FromSoftware het podium opgelopen en greep toen zijn kans. Zijn korte toespraak hieronder. De jongen is kort daarop gearresteerd door de politie.

Het is opmerkelijk dat dit is gebeurd, want hij heeft enige tijd achter de mensen van FromSoftware gestaan en niemand greep in. Dit levert toch wat vragen op omtrent de beveiliging, die overduidelijk veel eerder in had moeten grijpen.