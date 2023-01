De games van 2023 – Wo Long: Fallen Dynasty – Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase in 2022 kondigde Team Ninja een nieuw project aan: Wo Long: Fallen Dynasty. De ontwikkelaar staat bekend om zijn met actie bepakte avonturen die vaak een hoge moeilijkheidsgraad kennen, maar des te bevredigender zijn als alle combo’s lukken. Wo Long: Fallen Dynasty valt ook in die categorie volgens Team Ninja en plaatst ons in de schoenen van een naamloze soldaat, die allerlei fantasy wezens van zich af moet slaan. Op 3 maart kunnen fans aan de slag met dit nieuwe avontuur dat zich in China zal afspelen. Nu de release nadert, is het tijd om eens te kijken naar wat Wo Long: Fallen Dynasty nu is.

Wo Long: Fallen Dynasty – Wie maar geen genoeg kan krijgen van Chinese settings, kan zich verheugen op het nieuwe avontuur van Team Ninja. De game speelt zich af in de Han dynastie in China, dit in het jaar 184. De dynastie die jarenlang voor vrede zorgde, staat op het punt van instorten, want het land kent nu niets anders dan chaos en destructie. De drie koninkrijken uit deze dynastie worden overspoeld door demonen en vijandelijke soldaten, die het land willen overnemen. Als naamloze soldaat uit de militie die tot stand komt, zal jij al deze vijanden moeten verslaan. De game wordt moeilijk, maar zou wel gebalanceerd en eerlijk moeten zijn. Soulslike spelers en liefhebbers van moeilijke games hebben met Wo Long: Fallen Dynasty dus wat om naar uit te kijken.

Hoe het verhaal precies verder loopt, is nog onduidelijk. Wel kunnen we aan de hand van gameplay zeggen dat de combat er erg vloeiend en actievol uitziet. Je kunt zien dat de inspiratie voor Wo Long: Fallen Dynasty uit games als NioH komt, en dat zien we ook terug in de verschillende vechtstijlen en houdingen. Gewapend met een zwaard zal je constant kunnen wisselen tussen houdingen die gebaseerd zijn op de Wu Xing/Wu Hsing vechttechnieken. Naast het hanteren van een zwaard komt er ook diverse magie aan te pas en je wordt door het verhaal heen steeds sterker en dodelijker dankzij nieuwe vaardigheden en krachten. Een actievol avontuur met vloeiende combat en een interessante setting lijkt tot nu toe de samenvatting en daar zeggen we geen nee tegen.

Voorlopige verwachting: Er zijn helaas nog weinig details over de game bekend, maar de eerste impressie is alvast veelbelovend. De games van Team Ninja staan bekend om de vloeiende en uitdagende combat en dat lijkt in Wo Long: Fallen Dynasty niet anders te zijn. Het haalt zijn inspiratie uit games als NioH en dat is een goed teken, want die staat bekend om de vermakelijke gameplay en hoge kwaliteit. Reken op goede combat tegen allerlei intimiderende wezens en demonen en je hebt direct een heerlijke game te pakken. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar het avontuur dat zich in de Han dynastie zal afspelen later dit jaar.