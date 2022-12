Uitgever 505 Games en ontwikkelaar InGame Studios wisten ons tijdens The Game Awards met de game Crime Boss: Rockay City aardig te verrassen. De indrukwekkende cast bestaande uit Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Vanillla Ice en Chuck Norris spreekt ons namelijk erg aan. Alleen was het nog onduidelijk wat we nu precies konden verwachten.

Crime Boss: Rockay City blijkt erg veel op PayDay te lijken en daar is natuurlijk niets mis mee. Coöp staat centraal, maar de game beschikt ook over een singleplayer campagne. Tot dusver klinkt alles goed op papier, echter vallen de gameplaybeelden ons nogal tegen. Bekijk de trailer en oordeel zelf. Komt Crime Boss: Rockay City op je verlanglijstje te staan of sla je deze over?