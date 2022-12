Begin dit jaar kwam er een gerucht naar buiten dat Final Fantasy Pixel Remaster in 2022 zou uitkomen voor de Nintendo Switch. Het jaar is al bijna ten einde, dus het is niet gek als je de hoop al hebt opgegeven. Toch lijkt dit gerucht op waarheid gebaseerd te zijn.

De ESRB – de instantie die in Noord-Amerika games voorziet van een leeftijdscategorie – heeft bij de eerste zes delen van de Final Fantasy-serie ook een Nintendo Switch-versie gezet. Sterker nog, de PlayStation 4 is hier ook aan toegevoegd. Aangezien eerst alleen de pc als platform werd genoemd en het de zogenaamde ‘pixel remaster’-versie betrof, kan het haast niet anders dan dat de genoemde consoles van Nintendo en Sony deze versie ook tegemoet kunnen zien.

De kans is ook aanwezig dat deze games al dit jaar te spelen zullen zijn, zoals begin dit jaar werd voorspeld. De Final Fantasy-serie bestaat aanstaande zondag 35 jaar, dus dit is de uitgelezen kans om Final Fantasy Pixel Remaster uit te geven voor de Nintendo Switch en PlayStation 4.