Rockstar Games kondigde onlangs een gratis nieuwe update voor Grand Theft Auto V aan: Los Santos Drug Wars. In tegenstelling tot de wekelijkse updates, komt deze update wat eerder dan gebruikelijk en het bevat ook de nodige nieuwe content, waaronder een gloednieuw verhaal.

De Los Santos Drug Wars update is nu beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Met het live gaan van de update stuurde Rockstar ons het onderstaande overzicht met alle details en informatie, waardoor je een goed beeld krijgt van wat je mag verwachten.

Dit is overigens pas het begin, want Rockstar Games laat gelijk ook weten dat er de komende weken en maanden nog veel meer op stapel staat voor GTA Online. Zo mogen spelers nieuwe voertuigen, wereldevenementen, gameplay updates en meer verwachten.

Volgende week zullen er nieuwe collectibles worden toegevoegd, een nieuwe garage en kansen bij Downtown Cab Co., en ook dat is pas het topje van de ijsberg. Kortom, spelers van de game hoeven zich de komende tijd in ieder geval absoluut niet te vervelen.

Tegelijkertijd zijn er ook nog wat promo’s van kracht op onder andere de nieuwe content, zie de details hieronder:

Ben je lid van GTA+, dan profiteer je van wat extra’s. Zo krijg je een Acid Lab-upgrade voor de nieuwe MTL Brickade 6×6 na het voltooien van First Dose – Off the Rails en het verkrijgen van de benodigde laboratoriumapparatuur, evenals het Buckingham Alpha-Z1-vliegtuig, Hangar A17, 50% snellere Acid Production Speeds, bonussen op New Story Missions en Payphone Hits, gratis vakantiekleding, 50% korting op alle Armor Upgrades en meer.

First Dose

Dax en zijn groep feestende non-conformisten, genaamd de Fooliganz, willen hun positie versterken door zich te vestigen in Blaine County. Ga op de reis van je leven en sluit je aan bij hun groep in een nieuwe uitvalsbasis – The Freakshop – en neem het op tegen The Lost MC en andere tegenstanders om de illegale drugshandel te veroveren. Voltooi de First Dose in zes nieuwe missies en schaf de nodige labapparatuur aan om toegang te krijgen tot een Acid Lab achterin de nieuwe MTL Brickade 6×6. Zet vervolgens je mobiele bedrijf op met je eigen merk voor geestverruimende middelen.

Begin met het beantwoorden van een telefoontje van Ron Jakowski en ontmoet de Fooliganz boven Liquor Ace in Sandy Shores. Verdien tot 22 december dubbel GTA$ en RP bij al deze nieuwe missies terwijl je Dax en de Fooliganz helpt om voet aan de grond te krijgen.

Maak kennis met de groep

Dax heeft veel verschillende gezichten: het San Andreas Department of Corrections kent hem als een gewelddadige, onzedelijke en schandelijke overtreder die onlangs is vrijgelaten, maar inmiddels vaste klant is. De Fooliganz erkennen hem daarentegen als hun leider, held, messias en iemand die bereid is alles te doen voor de zaak. Dax zal je eerste punt van contact zijn bij First Dose.

De Fooliganz zien zichzelf niet zozeer als een bende, maar meer als een hechte familie van buitenbeentjes met ravers, verslaafden en verschoppelingen uit alle lagen van de bevolking – inclusief Luchadora: een metalhead worstelaar die een gemeenschap vond in de Fooliganz en opklom tot Dax zijn trouwe tweede man.

Een goede samenwerking draait om chemie. De Fooliganz hebben hulp nodig bij het opzetten en onderhouden van de distributie in Los Santos en Blaine County. Labrat, de vaste chemicus van de Freakshop, zal je helpen de operatie op te starten.

Ron Jakowski is zo paranoïde dat zijn vrienden zeggen dat hij de binnenkant van zijn bucket hat bekleedt met aluminiumfolie, maar deze keer is de achterdochtige Ron echt iets op het spoor. Nu Trevor weg is, heeft hij de louche psychedelische onderwereld van de Fooliganz ontdekt. Hij neemt binnenkort contact met je op over de kans om je bij het circus aan te sluiten.

De Acid Business

Wil je de wijde wereld van de psychedelica in? Voltooi alle First Dose-missies om de MTL Brickade 6×6 te stelen. Een zwaar voertuig met een Maibatsu Manchez Scout C motorfiets inbegrepen, die in de Freemode kan worden aangevraagd en wordt gebruikt om Acid Product af te leveren.

Zodra je de nodige labapparatuur hebt aangeschaft, wordt de Brickade 6×6 je hoofdkwartier om onderweg je eigen partydruppels te maken. De getalenteerde Mutt zal je helpen je nieuwe bedrijf op te starten. Installeer de Acid Lab-upgrade in The Freakshop en haal de ingrediënten in huis door voorraden te bestellen óf door ze met grof geweld aan te schaffen.

Het inkopen van voorraden kan zo eenvoudig zijn als Mutt betalen om ze te bestellen, of je kunt je handen vuil maken door afval te stelen van Humane Labs. Je eigen mouwen opstropen en een korte dienst draaien zal zelfs de productiesnelheid verhogen. Eenmaal gekookt, moet het eindproduct worden geleverd aan potentiële kopers en uit de handen van de autoriteiten worden gehouden.

The Freakshop

De groep is zo groot als een circus, maar er is geen tent ter wereld groot genoeg voor ze. Gelukkig kunnen de Fooliganz hangen, koken en trippen in The Freakshop: een psychedelisch toevluchtsoord onder de Los Santos Highway. Hier heb je toegang tot een Weapon Workshop waar je je arsenaal, MTL Brickade 6×6 en Maibatsu Manchez Scout C kan upgraden.

Je pas verworven Brickade 6×6 mag dan lijken op een betonblok op wielen maar als je hem in de Freakshop stalt, kun je hem uitgebreid aanpassen naar je eigen smaak. Stem de motor, het pantser, de remmen en meer af om je mobiele bedrijf om te vormen tot een onstopbare kracht op de weg. Pas je nieuwe Manchez Scout C motorfiets aan om nog sneller producten af te leveren, en je bent goed op weg om de meest gerenommeerde naam in de hallucinogene middelen industrie te worden.