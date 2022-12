Heb je The Witcher 3 en al zijn uitbreidingen reeds gespeeld op de vorige generatie consoles, dan kan je de game nu opnieuw gaan spelen op de huidige generatie. De gratis current-gen upgrade voor de RPG is namelijk beschikbaar gesteld. Deze upgrade geldt ook voor spelers van de game op pc.

Heb je The Witcher 3 niet gespeeld op de PlayStation 4 of Xbox One, ook dan kan je genieten van de verbeterde versie. Dit in de vorm van de ‘Complete Edition’, die je in de digitale winkel van Sony en Microsoft aan kunt schaffen. Wil je weten welke verbeteringen er zijn doorgevoerd, dan kan je dat hier nalezen.

Om de release te vieren is er een launch trailer vrijgegeven, die je toont hoe de verbeterde versie eruitziet.