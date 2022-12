De games van 2023 | Resident Evil 4 Remake – Resident Evil 4 is niet alleen een klassieker pur sang, de game is de afgelopen twee decennia ook amper weg te denken geweest uit de winkelrekken van de plaatselijke gameboer. Het vierde deel in Capcoms immens populaire zombiereeks heeft inmiddels al een indrukwekkend parcours afgelegd. Gestart op de GameCube, dan de overstap naar de PlayStation 2 gemaakt, via een afgrijselijke pc-port beweeglijker geworden op de Nintendo Wii… om uiteindelijk in geremasterde versie op de vorige generatie consoles te belanden. Je kan je dan ook afvragen of een volwaardige remake van Resident Evil 4 niet wat veel van het goede is… Tot je bedenkt hoe geweldig Capcoms vorige remakes waren.

Resident Evil 4 Remake – De remakes van Resident Evil 2 en (in mindere mate) 3 hielpen enkele jaren geleden Capcoms dolende horrorfranchise weer op het juiste (lees: gepast gruwelijke) pad te krijgen. Resident Evil 4 ligt echter een stuk verser in het geheugen. Leon Kennedy – een erg geliefd personage bij de fans, even bekend om zijn onnozele oneliners als om zijn op geen enkele manier uit model te krijgen haarlijn – wordt naar Europa gestuurd, waar een mysterieuze sekte de dochter van de Amerikaanse president gegijzeld houdt. Hij belandt in een klein dorpje, waar de plaatselijke bewoners zich wel erg ongastvrij gedragen. Het duurt dan ook niet lang vooraleer Leon zowat alles – van hooivorken tot een kettingzaag – naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Of zoals hij het zelf noemt: een doordeweekse dinsdag.

Wat volgt, zal elke Resident Evil fan bekend in de oren klinken: ethisch onverantwoorde experimenten met een op hol geslagen virus en genoeg onschuldige slachtoffers om een aantal kerkhoven te vullen. Het plot nam zichzelf nooit te serieus en slaagde er zowaar in om een perfecte balans te vinden tussen hilariteit en oprechte spanning. Wat gameplay betreft, was Resident Evil 4 overigens gewoon revolutionair. Capcom gooide de vaste camerastandpunten van weleer overboord en posteerde de camera netjes achter Leons rechterschouder, een perspectief dat vandaag de dag schering en inslag is in avonturengames. Voeg daar fenomenaal level design én knap ontworpen vijanden aan toe en je hebt een titel die tot de dag van vandaag menig gamer nog warme nostalgische gevoelens bezorgt. Dat kan tellen.

Voorlopige verwachting: Je hoort het al: het wordt een waar huzarenstukje om tegen de torenhoge verwachtingen die het originele Resident Evil 4 met zich meebrengt op te boksen. Als er echter één ontwikkelaar klaar is om als een volleerde Atlas dit gewicht op zijn schouders te torsen, dan is het wel Capcom. Ze bewezen met hun vorige remakes immers al dat ze perfect in staat zijn om een game een nieuw jasje aan te meten zonder daarbij uit het oog te verliezen wat het origineel zo sterk maakte. Dat het even sfeervol als spannend wordt, lijken de eerste beelden alvast uit te wijzen. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om bepaalde scènes opnieuw te beleven. Del Lago, El Gigante, die creeps in het lab die… Neen, we gaan het voor nieuwkomers niet verpesten. Geloof ons: deze remake ga je zeker een kans willen geven.