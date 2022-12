Henry Cavill is onder andere bekend door zijn rollen als Superman en Geralt of Rivia. Gezien Warner Bros. aan de slag gaat met Man of Steel 2, heeft Cavill moeten bedanken voor zijn acteerklussen in The Witcher, waardoor die serie nu een belangrijke acteur is kwijtgeraakt. Hoewel, Cavill is inmiddels vervangen door Liam Hemsworth.

Jammer, maar ook Cavill moet keuzes maken. Des te zuurder is het nu dat Warner Bros. voor Man of Steel 2 toch niet voor Cavill gaat, waardoor hij plots zonder werk zat. Maar lang stilzitten zit er niet in voor de acteur, want hij is nu aangetrokken voor een tv-serie gebaseerd op Warhammer 40k.

Deze serie wordt gemaakt voor Amazon Prime en gezien Cavill zeer goed bekend is met het materiaal van Games Workshop, zal hij optreden als executive producer voor de serie. Ook is hij onderdeel van de cast. In welke hoedanigheid hij terugkomt in de reeks is nog niet bekend.

Het is tevens onbekend wat de insteek van de tv-serie zal zijn. Gezien het Warhammer 40k universum zeer uitgebreid is kan het alle kanten op, zoals we ook terugzien in de vele games die erop gebaseerd zijn.