Het derde seizoen van Battlefield 2042 is inmiddels volop onderweg en spelers mogen tijdens dit seizoen een speciaal evenement verwachten. Dit evenement heet ‘Battle of Nordvik’ en dat zal drie weken duren. De start staat gepland voor 20 december en het loopt nadien door tot 10 januari 2023.

Gezien het niet lang meer duurt voordat Battle of Nordvik van start gaat, heeft DICE een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer geeft een wat beter beeld van hoe het evenement in elkaar steekt, zo leren we dat er drie ervaringen zijn waar spelers doorheen zullen gaan.

In de eerste week wordt er gespeeld in de Assault on Nordvik ervaring gevolgd door Defense of Nordvik in de tweede week. In de derde week zal dan Liberation of Nordvik plaatsvinden, waarbij de opzet van modi als volgt is:

Week 1: Conquest Assault (64v64)

Week 2: Retribution (16v16)

Week 3: Breakthrough Chaos (64v64)

Spelers die elke week Ribbons verdienen, krijgen toegang tot unieke beloningen van die week. In de Store vinden spelers gratis bundels die naast deze beloningen te verzilveren zijn, plus twee nieuwe bundels die men kan kopen. Meer informatie over het evenement kan je hier vinden.