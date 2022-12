God of War: Ragnarök is één van de beste games van dit jaar en die geluiden zijn zowel bij de pers als de spelers te horen. Om de community te bedanken heeft Sony Santa Monica Studio een video in elkaar gezet met allerlei momenten vanuit de spelers zelf.

Ook sturen spelers allerlei creaties in, wat door de studio enorm gewaardeerd wordt. Om dit eens in een goed daglicht te plaatsen, komen nu verschillende ontwikkelaars aan het woord om de community te bedanken voor hun passie, feedback en enthousiasme.