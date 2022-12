Grand Theft Auto Online kreeg recent de grote Los Santos Drug Wars update, maar daarmee is Rockstar Games nog niet klaar voor dit jaar. Ze hebben namelijk zo vlak voor de feestdagen nog een update uitgerold en die komt met leuke extra’s en natuurlijk activiteiten waarbij dubbel GTA$ en RP te verdienen zijn.

Hoewel wat ongebruikelijk, blijkt er ook sneeuw te vallen in Los Santos, waarmee je natuurlijk helemaal in de kerstsfeer komt. Hierdoor zijn er her en der sneeuwpoppen te vinden en als je ze alle 25 weet te vinden en sloopt, levert je dat een beloning van maar liefst GTA$ 125K op, en een sneeuwpop outfit.

Hieronder op een rijtje alle details:

Versla “The Gooch” overvaller en ontvang een GTA$ bonus en een gratis The Gooch Mask

Schakel de overvallers uit bij Weazel Plaza om een nieuw wapen, GTA$, RP en de Season’s Greetings-skin voor de Pistol MK II te verdienen

Gratis Candy Cane en andere verrassingscadeaus voor het spelen van GTA Online op elk moment deze week

Dubbele GTA$ op Acid Lab Sell-missies

Verdubbel GTA$ en RP op alle door Rockstar gemaakte, door Rockstar geverifieerde en Community Series-races

Verdrievoudig GTA$ en RP op Beast Vs. Slasher

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S

HSW Premium Testrit: de Imponte Arbiter GT – De HSW-tijdrit van deze week vindt plaats tussen North Chumash en Palomino Highlands

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: The Ocelot Ardent (verpakt in de Tartan tijdelijke livery), Vapid Clique (verpakt in de Marry Cliquemas tijdelijke livery), Maxwell Vagrant (verpakt in de Blue Tartan tijdelijke livery ), Ocelot Stromberg en Pegassi Toros

Te zien in de Luxury Autos Showroom: de Annis 300R (alleen beschikbaar tot en met 28 december) en Överflöd Entity MT

Lucky Wheel Hoofdprijs: Pfister Comet Safari

LS Car Meet Prize Ride: Spelers die vijf dagen op rij een LS Car Meet Race winnen, verdienen een gratis Pfister Comet S2 Cabrio

LS Car Meet testritten: Übermacht Revolter, Pegassi Infernus Classic en Declasse Drift Tampa

Mocht je nog een nieuwe Homing Launcher of Proximity Mines willen aanschaffen, dan profiteer je nu van een korting van 50%. Ook zijn diverse voertuigen tijdelijk afgeprijsd en die hebben we hieronder op een rijtje gezet. Op elk voertuig geldt een korting van 30%.

Declasse Drift Tampa (Sports)

Pegassi Infernus Classic (Sports Classics)

Obey Tailgater S (Sedan)

Declasse Granger 3600LX (SUV)

JoBuilt Velum 5-Seater (vliegtuig)

Pegassi Toros (SUV)

Benefactor Schafter V12 (Armored) (Sedan)

Ocelot Stromberg (Sports Classics)

De doorlopende maandelijkse GTA+-voordelen zijn momenteel: gratis Acid Lab-upgrade voor de MTL Brickade 6×6 Service Car, hogere Acid-productiesnelheden, gratis Buckingham Alpha-Z1-vliegtuig en LSIA Hangar A17, 1,5x GTA$ en RP op First Dose-missies, gratis vakantiekleding en veel meer

Prime Gaming-bonussen: GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account met Prime Gaming verbinden, ontvangen GTA$ 125K en een gratis Sprunk Snowflakes Festive-sweater.