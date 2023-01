Vorige week woensdag kondigde Sony de PlayStation Plus line-up voor januari 2023 aan met daarbij het bericht dat de games vandaag beschikbaar gesteld zouden worden. Inmiddels is het zover en kunnen we melden dat de drie games nu in de PlayStation Store klaarstaan om te downloaden en spelen zonder extra kosten, mits je natuurlijk een abonnement hebt.

De drie games die beschikbaar zijn deze maand, zijn Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 en Axiom Verge 2. Klik op de titels om direct naar de PlayStation Store te gaan en ze naar je PlayStation te downloaden of ze in je downloadlijst te zetten, zodat je ze later altijd alsnog kunt downloaden en spelen.