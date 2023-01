Recent verscheen er een gloednieuwe trailer van S.T.A.L.K.E.R. 2 en het ziet er naar uit dat we de game dit jaar eindelijk mogen verwachten. De Oekraïense ontwikkelaar is ondanks de oorlog in het land doorgegaan met de ontwikkeling en de trailer van laatst zag er indrukwekkend uit.

Inmiddels zijn er nog wat mooie screenshots vrijgegeven en die kunnen we jullie uiteraard niet onthouden. Check de nieuwe screenshots hieronder en geniet. Wanneer S.T.A.L.K.E.R. 2 precies verschijnt is nog niet bekendgemaakt. De game komt uit voor de pc en Xbox Series X|S.