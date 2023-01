Resident Evil 4 belooft één van de grotere releases van het jaar te zijn en is nog maar iets meer dan 2 maanden van ons verwijderd. We wisten al dat het spel mooier dan ooit zal zijn, maar in een verslag van Edge Magazine, dat ook werd uitgelicht door ex-leaker Dusk Golem, zal het spel tevens uitgebreider zijn.

In het artikel geeft het ontwikkelteam van Resident Evil 4 Remake aan hoe ze het team in de beginfase van de ontwikkeling over drie kleinere teams hebben verdeeld, dit met elk een gebied – Castle, Village en Island – om zich op te focussen. Na de initiële ontwikkeling van deze gebieden zijn de teams weer samen gekomen om het geheel in elkaar te flansen en elkaars gebieden met elkaar te verbeteren.

Volgens Capcom heeft deze aanpak er voor gezorgd dat in ieder geval het Island gedeelte van Resident Evil 4 Remake uitgebreider is dan het eerst was, maar hoe dit precies het geval zou zijn werd niet uitgelicht. We zijn benieuwd om te zien wat er precies anders is aan Resident Evil 4 Remake, maar daar leren we hopelijk snel meer over.

Resident Evil 4 Remake komt op 23 maart 2023 uit op de PS4, PS5, Xbox Series X|S en pc.