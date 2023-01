Op 14 december verscheen de current-gen upgrade voor The Witcher 3: Wild Hunt en daarmee kunnen alle bezitters van de titel gratis upgraden naar de huidige standaard. Ook voor de pc-versie werd een update uitgebracht, zodat elke editie van de game aan de huidige maatstaven voldoet.

Voor nieuwe kopers is er de optie om The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition aan te schaffen, die naast de technische verbeteringen ook de uitbreidingen bevat. Tot op heden is deze editie enkel digitaal verkrijgbaar, maar er komt ook een fysieke versie uit.

Deze fysieke versie zou op 26 januari moeten verschijnen als we een vermelding bij de retailer Ultima mogen geloven. Kort na de plaatsing werd de datum echter weer weggehaald, dus het is even afwachten of het klopt. Indien zo, dan zullen we vast snel meer horen vanuit CD Projekt RED.