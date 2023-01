Ontwikkelaar 343 Industries had op zijn zachtst gezegd geen gemakkelijke launch met Halo Infinite, maar probeert sinds de release de ‘schade’ te repareren. De ontwikkelaar heeft inmiddels veel aan de game verbeterd, het nodige toegevoegd en er zit ook nog zeker genoeg in de pijplijn.

Tijdens de feestdagen konden spelers al aan de slag met het Winter Contingency II event en dit jaar staat er nog veel meer op het programma. Via Twitter werd veel gevraagd naar de toekomstplannen voor de game en de ontwikkelaar reageerde daarop met de roadmap die zij eerder al hadden uitgebracht.

Deze roadmap kan je hierboven vinden. Daarbij bevestigde senior community manager John Junyszek nogmaals dat deze, eerder uitgebrachte, roadmap nog steeds relevant is en dat de content tot en met juni er zeker aan zit te komen.

Vooralsnog dus geen vertragingen, maar het is niet 100% zeker dat alles op tijd zal verschijnen. Desalniettemin ligt men momenteel op schema.

“Seeing a fair amount of questions about it, so just dropping a friendly reminder that the roadmap we released last year is still our plan of record for content and features through June 2023. Always subject to change, but resharing here for ease.”