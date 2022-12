Sinterklaas is alweer onderweg naar Spanje, maar er zijn nog een aantal feestdagen waar we deze maand doorheen moeten. Ook in Halo Infinite wordt er feest gevierd, ditmaal met de tweede editie van het Winter Contingency evenement, wat deze week van start is gegaan.

Tijdens dit evenement – wat tot 3 januari duurt – kun je wederom de nodige cosmetische items scoren. Daarvoor is een speciale, gratis Battle Pass gemaakt die tien tiers heeft en items bevat zoals skins voor wapens, hoedjes van de kerstman en meer. 343 Industries heeft tevens een korte trailer gedeeld, die je hieronder kunt bekijken.