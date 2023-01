Dat de prijzen van games, consoles en bijbehorende abonnementen onderhevig zijn aan verandering, werd in het voorbije jaar nog eens meermaals aangetoond. In augustus steeg bijvoorbeeld de adviesprijs van de PlayStation 5, volgens Sony zonder dat daar een daling in vraag aan gekoppeld ging. Ook Xbox bleef niet achter en plakte onlangs een hoger prijskaartje op zijn first-party titels. Zo wordt gamen alsmaar meer een behoorlijk dure hobby.

Als we op de profetische woorden van analist Dr Serkan Toto van Kantan Games mogen afgaan, zal deze trend in 2023 niet snel tot stilstand komen. Toto gaat ervan uit dat de stijgende productiekosten van videogames ervoor zullen zorgen dat titels en consoles het komende jaar nóg duurder zullen worden. Daar rekent hij overigens ook services als Microsofts Game Pass en Sony’s meerdere PlayStation Plus modellen bij. Sparen is nu al de boodschap.

“Not all studios have hiked prices to keep up with the rise of production and other costs in game development so far, but gamers are likely to see prices go up across the board in 2023. I believe this trend will not only affect individual AAA titles but also subscriptions and hardware, especially from Microsoft.”