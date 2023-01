Blizzard heeft een nieuwe tijdelijke modus aan Overwatch 2 toegevoegd: Battle for Olympus. Deze modus is beschikbaar tot 19 januari en kan gevonden worden in de game, gezien het gratis is toegevoegd.

Zoals de titel van de modus al doet vermoeden, zullen de helden van Overwatch 2 de strijd aangaan met de Griekse goden, godinnen en andere wezens. De Griekse mythologische figuren en wezens verslaan gaat echter niet zomaar, daarom krijgen zeven helden speciale krachten.

Deze krachten worden aan de individuele ability toegevoegd zodra ze hun ultimate activeren. Ook kunnen de zeven helden in kwestie interacties met elkaar hebben, zodat ze samen sterk staan tegen de overmacht van Olympus.

Meer informatie over Battle for Olympus kan je hier vinden.