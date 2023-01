PlayStation heeft in een ondertussen verwijderd Twitter én blogbericht laten weten dat PowerWash Simulator op 30 januari zal worden uitgebracht voor de PlayStation 4 en 5.

Het mag duidelijk zijn dat iemand bij PlayStation iets te enthousiast is geweest met het posten van de tweet. Uitgever Square Enix noch ontwikkelaar FuturLab hebben iets laten weten over de eventuele release van de indie-hit later deze maand. We verwachten echter dat we snel meer horen, FuturLab heeft vorige maand namelijk al laten weten dat er begin 2023 meer informatie naar buiten zou worden gebracht over de release van de PlayStation en Switch versie.

PowerWash Simulator kwam in 2021 uit als een early access game op pc. Sindsdien heeft het spel al meerdere updates ontvangen en zag de volledige 1.0 release van het spel in juli 2022 het daglicht. PowerWash Simulator is nu beschikbaar op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Zodra er meer nieuws is over de PlayStation en Switch release, lees je dat natuurlijk op PlaySense.