Op 13 januari komt de eerste DLC van de tweede seizoenspas van Dragon Ball Z: Kakarot uit. Dat is echter niet het enige dat spelers kunnen verwachten op 13 januari, want op diezelfde dag krijgt het spel ook een current-gen update.

Om de aankomende release te vieren, heeft Bandai Namco een launch trailer uitgebracht voor de Bardock – Alone Against Fate uitbreiding. Alhoewel de trailer vooral gefocust is op deze uitbreiding, krijgen we ook al een glimp van de volgende DLC in de tweede seizoenspas van Kakarot. De trailer eindigt namelijk met de tekst ‘Coming Soon’ aangevuld met het silhouette van Goku tijdens zijn aankomst bij het 23ste Tenkaichi Budokai toernooi.

Spelers kunnen aankomende vrijdag aan de slag met de Bardock – Alone Against Fate DLC op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Je kan de launch trailer hieronder bekijken.