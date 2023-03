Sinds gisteren kunnen PlayStation Plus Extra en Premium-abonnees weer aan de slag met nieuwe titels. Een daarvan is Dragon Ball Z: Kakarot en met deze game stelt de digitale service een beetje teleur.

Zoals je in 2020 al in de review van onze Wim kon lezen is Dragon Ball Z: Kakarot een game die kwaliteit en liefde schreeuwt. Je zou dan ook denken dat PS Plus Extra/Premium-abonnees juist blij zouden zijn dat het spel nu aan de service is toegevoegd. Het probleem is ook niet de kwaliteit van de game, maar dat alleen de PlayStation 4-versie beschikbaar is.

In september 2022 kwam het bericht naar buiten dat Dragon Ball Z: Kakarot ook naar de PlayStation 5 zou komen. Gamers die de PS4-versie hadden gekocht konden dan gebruikmaken van een gratis upgrade. Het is dan ook vreemd dat de current-gen versie van Dragon Ball Z: Kakarot niet wordt aangeboden via PlayStation Plus Extra en Premium.

Als dit nog wordt aangepast, laten we het natuurlijk weten.