Vorige week maakte Sony bekend welke games er in de pijplijn zitten voor PlayStation Plus Extra en Premium voor deze maand. Dit nadat een gedeelte van de line-up al onthuld werd tijdens State of Play een paar weken terug. Uiteindelijk is er sprake van een erg nette line-up met veel grote, mooie titels.

Vandaag is het de dag waarop de games zijn toegevoegd aan het assortiment, wat betekent dat je de onderstaande titels nu allemaal kunt downloaden en spelen. Afhankelijk van het abonnement krijg je toegang tot de volgende titels. Beschik je over PlayStation Plus Essential? Dan kom je niet in aanmerking en dien je te upgraden.

PlayStation Plus Extra/Premium

Rainbow Six Extraction

Ghostwire: Tokyo

Tchia

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Immortals: Fenyx Rising

Life is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

RAGE 2

Neo: The World Ends With You

Haven

PlayStation Classics | PlayStation Premium

Ridge Racer Type 4 | PS1

Ape Escape 2 | PS2

Syphone Filter: Dark Mirror | PSP

PlayStation Plus Extra of Premium abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.