Deze maand verschijnt er nieuwe content voor Dragon Ball Z Kakarot: het gaat hier om DLC 6 die de naam ‘Goku’s Next Journey’ heeft meegekregen. Om deze nieuwe content wat meer in de verf te zetten, heeft Bandai Namco nu een gameplay video online geplaatst die ons warm moet maken voor wat komen gaat.

De video toont een gevecht tussen Goku (Blue Gi) en zijn zoon Goten. Zoals we al gewend zijn van de franchise, is het gevecht weer heerlijk over-the-top en zit het boordevol speciale effecten. Bekijk de video hieronder in afwachting van de release van de uitbreiding ergens in februari.