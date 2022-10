Bijna drie jaar nadat Dragon Ball Z: Kakarot uitkwam voor de vorige generatie consoles, maakte Bandai Namco vorige maand bekend dat er ook een PlayStation 5 en Xbox Series X|S-versie zal verschijnen. Nu weten we wanneer deze in de schappen zal liggen.

De uitgever had al een ‘release window’ gegeven voor de nieuwe versie van Dragon Ball Z: Kakarot, namelijk 2023. Dit is echter een erg ruim begrip en het was nog niet duidelijk hoe lang we nu precies op deze release moesten wachten.

Het blijkt nu dat de game vrij snel in de winkels zal liggen. De PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versie van Dragon Ball Z: Kakarot komt namelijk op 13 januari uit. Dit werd bekendgemaakt met de onderstaande video.