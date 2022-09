Dragon Ball Z: Kakarot werd in 2020 voornamelijk met positieve reviews ontvangen en ook wij waren zeer te spreken over de game. De game is alleen uitgekomen voor last-gen consoles, maar daar komt volgend jaar verandering in.

Je kunt Dragon Ball Z: Kakarot gewoon spelen op de PlayStation 5 of Xbox Series X|S door middel van backwards compatibility, alleen ziet het spel er niet beter uit of draait het op een hogere resolutie. In maart 2021 stak er een gerucht de kop op dat er ook een current-gen versie van het spel zou verschijnen, maar het bleef uiteindelijk geruime tijd stil.

Nu blijkt dat het gerucht toch op waarheid berust is, want Bandai Namco heeft laten weten dat er volgend jaar een PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versie van Dragon Ball Z: Kakarot zal verschijnen. Deze belooft verbeterde graphics en een framerate van 60fps. Heb je de Xbox One- of PlayStation 4-versie van de game gekocht, dan kan je gratis de current-gen versie binnenhalen.

Als Dragon Ball Z: Kakarot voor de PS5 en Xbox Series consoles beschikbaar wordt gesteld, zal er ook meteen een tweede seizoen aan extra content van start gaan. Dit seizoen bestaat uit drie verhaal gedreven uitbreidingen, waaronder één met Bardock in de hoofdrol. Van deze uitbreiding is een video vrijgegeven en die check je hieronder.