Bandai Namco heeft aangekondigd dat de nieuwe DLC voor Dragon Ball Z: Kakarot op 13 januari wordt uitgebracht. De nieuwe uitbreiding genaamd ‘Bardock – Alone Against Fate’, waarin spelers op een nieuw avontuur gaan met Goku’s vader, is de eerste DLC in de tweede seizoenspas die Bandai Namco eerder dit jaar uitbracht.

Dat is niet de enige nieuwe toevoeging aan Dragon Ball Z: Kakarot op 13 januari. Op diezelfde dag komt namelijk ook de current-gen update uit die geheel gratis te downloaden zal zijn voor mensen die het spel al bezitten. De current-gen upgrade zal onder andere verbeterde graphics toevoegen aan het spel en de game op 60fps laten draaien.

Zoals je in onze Dragon Ball Z: Kakarot review kunt lezen, is Kakarot een uitmuntende Dragon Ball-game. Het is daarom fijn om te zien dat het spel bijna drie jaar na release nog steeds ondersteund wordt.

Naast de Dragon Ball Z: Kakarot DLC komt Bandai Namco in januari ook nog met andere nieuwe anime content. Op 12 januari brengt de uitgever namelijk One Piece Odyssey uit, waar je hier meer over kunt lezen.