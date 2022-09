Preview | One Piece Odyssey – One Piece is een populaire anime die zijn faam inmiddels ook heeft weten door te trekken naar gaming. Op de gamescom hebben wij bij Bandai Namco een nieuwe One Piece-game kunnen spelen. De RPG brengt een nieuw origineel verhaal met zich mee onder de noemer One Piece Odyssey. In een korte demo hebben we onder andere een grappig deel van het verhaal kunnen ervaren en met controle over Luffy en kompanen het vechtsysteem onder handen kunnen nemen. Onze bevindingen delen we in deze hands-on van de game.

Monkey business

De demo die we speelden was relatief kort te noemen, maar het was genoeg om er het een en ander uit te halen. Zo begonnen wij iets verderop in de game, waar een hoop aapachtige monsters, genaamd Eisas, heilboel aan het maken waren. Luffy en zijn kompanen moesten hier een stokje voor steken en moesten Nami redden, een bloedmooie dame. Dit van een grote gorilla die in de game bekend staat als ‘Beast’. Te midden van een met groen begroeide rotsachtige omgeving, kregen we de taak Luffy hier doorheen te navigeren. Lastig was het overigens niet, omdat het level in kwestie erg lineair is, maar dat is niet per se een slecht iets. Het heeft iets weg van de wat oudere games, waarin je op een lineaire wijze beetje bij beetje vijanden gevoerd krijgt die je te lijf moet gaan.

Omdat het level een rotsachtige omgeving betreft, kan je hier en daar gebruikmaken van een slinger om over gaten en stukjes ravijn te slingeren. Doordat Luffy wat stroef rent, wordt hiermee de gameplay afgewisseld door een wat dynamischer element. De vijanden zie je voor de rest niet aankomen, maar er zijn een paar punten op deze lange weg waar je getrakteerd wordt op verschillende cutscènes of gevechten met de Eisas, of andere soorten monsters. Deze stijl van game design kan echter wel snel achterhaald gaan aanvoelen. De afwisseling tussen het rondrennen en de gevechten, die al dan niet met cutscènes aangevuld worden, zorgen er uiteindelijk wel voor dat je het verhaal op een leuke manier kan volgen.

Steen, papier, schaar

Tijdens het vechten (turn-based RPG) komen er een paar interessante mechanieken om de hoek kijken. Zo heb je de keuze om met normale aanvallen de verschillende soorten monsters te lijf te gaan, of je gebruikt Skill Attacks. Skill Attacks zijn bijzondere en sterkere aanvallen dan normale slag of stoot acties. Zo kunnen deze aanvallen ook bepaalde elementen bevatten, zoals vuur waarmee je vijanden in de fik kan steken. Om Skill Attacks te kunnen gebruiken heb je TP nodig (bepaald soort punten). Met deze punten, die je krijgt na normale aanvallen te doen, kan je uit een lijst een Skill Attack kiezen om uit te voeren. Je hebt altijd onderaan de lijst een overzicht hoe sterk deze aanval is, wat voor soort categorie, of het een single target aanval is of dat het geschikt is voor multiple targets, en eventueel welk element het heeft als extra schadeperk. Een voorbeeld van zo’n aanval is Gum-Gum Gattling, waarbij Luffy heel snel veel punches achter elkaar kan uitdelen.

Ook zijn er nog drie categorieën in soorten aanvallen waar je rekening mee moet houden. Technique, speed en power aanvallen, en elk personage in het team van Luffy heeft zijn eigen categorie. Zo zijn Luffy en Usopp power characters, maar Robin is dan weer een technisch personage. De vuistregel is dat power zwak is tegen technique, technique zwak tegen speed en speed weer zwak tegen power. Daarom dien je altijd goed in de gaten te houden van welke categorie je vijanden zijn, om zo op een zo effectief mogelijke wijze schade aan te brengen.

Een gezellige boel

Het groepje waarmee we op pad waren was vrij groot. Naast Luffy, Usopp en Robin, waren ook Franky, Chopper en Sanji nog van de partij. Tijdens het vechten willen de verschillende personages ook in dialoog met elkaar gaan, zodat het niet een saaie boel wordt. Het leeft allemaal tussen de personages en dat is erg leuk. Richting het einde van de demo hadden wij Nami gered en zij voegde zich bij ons team. Tijdens het vechten gaan in totaal vier van de personages het strijdveld op. De vier personages worden afgewisseld mits je natuurlijk een grotere club aan mensen hebt waar je het One Piece avontuur mee beleeft. Elk gevecht is hierdoor echt anders en het verveelt ook niet snel, omdat je telkens nieuwe dingen ervaart door de dialogen en de gebeurtenissen die de personages aangaan.

Voorlopige conclusie

One Piece liefhebbers zullen een hele leuke tijd tegemoet gaan met deze game. Hoewel het wat lineaire concept van de game voor sommigen wat achterhaald aan kan voelen, kunnen we niets anders zeggen dan dat we ons zeer vermaakt hebben. De ondergetekende is, eerlijk toegegeven, niet een groot One Piece-fan, maar desondanks hadden we erg veel plezier in de combat. Het steen-papier-schaar principe dat we ook kennen uit Monster Hunter Stories 2, werkt gewoon heel goed. Naast de balans tussen de verschillende categorieën zijn ook de Skill Attacks leuk om te zien. De interactie tussen de verschillende personages is vooral wat de sfeer er goed in weet te houden. One Piece Odyssey belooft dus veel goeds voor de echte fans.