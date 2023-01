Vanaf morgen is One Piece Odyssey verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Inmiddels zijn de reviews online gegaan en die schetsen een uitstekend beeld. Onze Nermin is buitengewoon te spreken over de nieuwe game van ILCA en plakt er een prachtige 8.5 op. GamesHub is helemaal tevreden en geeft de game zelfs een 10.

Het gros van de cijfers ligt tussen een 7.5 en 8.0, waarbij een enkele 4.0 opvalt. Momenteel kent One Piece Odyssey een prima gemiddelde van richting de 7.5 en dat geeft wel aan dat we hier met een prima game te maken hebben. Hieronder op een rijtje de cijfers die zoal aan de game zijn gegeven.

GamesHub – 10

PlaySense – 8.5

Evereye.it – 8.0

Multiplayer – 8.0

Checkpoint Gaming – 8.0

TrueGaming – 8.0

Twinfinite – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

GamesRD – 8.0

Push Square – 8.0

Digitally Downloaded – 8.0

Noisy Pixel – 8.0

SpazioGames – 7.8

Hobby Consolas – 7.5

PSX Brasil – 7.5

PC Invasion – 7.5

MondoXbox – 7.5

Wccftech – 7.1

Screen Rant – 7.0

GAMING bible – 7.0

Jeuxvideo.com – 7.0

God is a Geek – 6.5

Vandal – 6.0

CGMagazine – 4.0

Meer over One Piece Odyssey lees je in onze review.