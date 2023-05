Met One Piece Odyssey hebben fans van de serie een ijzersterke RPG gekregen met zo’n beetje alle karakters uit de One Piece-serie die ze zich maar kunnen wensen. Voor de mensen die hunkeren naar meer is er nu gelukkig ook weer goed nieuws, de Reunion of Memories DLC heeft namelijk een releasedatum gekregen.

Op 25 mei zal je dus weer wat extra uurtjes in de game kunnen stoppen. Volgens de onderstaande omschrijving van Bandai Namco zullen er in deze uitbreiding weer wat andere bekende gezichten hun opwachting maken. De content is straks vanzelfsprekend verkrijgbaar op alle platforms waarop One Piece Odyssey beschikbaar is.

“Reunion of Memories” will give players the possibility to dive back into adventures across their beloved One Piece memories and meet again with some familiar and renown faces.

Mihawk, Perona, Enel but also Whitebeard will be part of the characters that the Straw Hat crew will meet in this new journey through the memory world.”