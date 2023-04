One Piece Odyssey werd over het algemeen goed ontvangen en ook onze Nermin was over de game te spreken. Heb je de game uitgespeeld, maar wil je eigenlijk meer? Dan hebben we goed nieuws voor je.

Bandai Namco heeft laten weten dat er een uitbreiding op stapel staat met de naam ‘Reunion of Memories’. Hierin worden Luffy en zijn crew door iemand die lijkt op Lim terug getransporteerd naar Memoria, waar zij moeten zien te overleven.

Producer Katsuaki Tsuzuki meldt dat je Reunion of Memories het beste kan spelen als je het originele verhaal hebt afgerond en dat de uitbreiding zich meer richt op het vechten. Er komt nu wat meer tactiek bij kijken en soms moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om te winnen.

Hieronder kan je een trailer checken, die als teaser dient voor de aankomende uitbreiding. Wanneer deze zal uitkomen en hoeveel het zal kosten is nog niet bekendgemaakt.