Wie maar geen genoeg kan krijgen van Eiichiro Oda’s creaties kan morgen aan de slag met nog meer content gebaseerd op werk van zijn hand. We zien de Straw Hat Crew terugkeren in een nieuw avontuur in One Piece Odyssey waar een mysterieus figuur de krachten van de Crew steelt. Uiteraard start dit een avontuur en dat beviel ons erg goed, zoals je in onze review kan lezen.

De launch trailer benadrukt nog maar eens al de avonturen die jij samen met de iconische personages zult meemaken. Je staat in de schoenen van Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky en Brook die elk unieke vaardigheden hebben. Deze zal je nodig hebben om jouw verloren krachten terug te veroveren en dat ziet er natuurlijk spectaculair uit.