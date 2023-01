Mocht je One Piece: Odyssey voor de release willen uitproberen, dan is dat mogelijk. Bandai Namco heeft namelijk een demo uitgebracht in de PlayStation Store, op Xbox Marketplace en op Steam, waardoor je een voorproefje op de titel krijgt die vanaf 13 januari verkrijgbaar is.

De demo is met een kleine 8GB niet al te groot en bevat de feature om voortgang die geboekt is mee te nemen naar de volledige game mocht je die aanschaffen. Bij interesse in de demo kan je hier terecht voor de PlayStation versie, voor de Xbox hier en de pc-demo kan je hier vinden.