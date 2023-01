Review | One Piece Odyssey – In de afgelopen 23 jaar hebben tientallen One Piece-games het levenslicht gezien, maar het laatste deel dateert alweer van 2020 en het is dus de hoogste tijd voor een nieuwe game. Om het 25-jarige jubileum van de meest succesvolle manga franchise ooit te vieren, verschijnt op 13 januari de JRPG One Piece Odyssey uit de stal van ILCA. De studio was eerder verantwoordelijk voor Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl en verrichte ondersteunend werk voor onder andere Dragon Quest XI en Yakuza 0. Zal Odyssey zich voegen bij een lange lijst middelmatige anime games, of weet ILCA een nieuwe standaard voor One Piece-games neer te zetten, die de grootsheid van de franchise bekomt?

Duik in je herinneringen

In dit nieuwe avontuur vinden de Straw Hats – Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky en Brook – zich gestrand op het legendarische eiland Waford, dat wordt omringd door hevige stormen en ander extreem weer. De piraten crew komt op dit eiland al snel in aanraking met een Colossus, een wezen dat lijkt op een standbeeld en de groep uit het niets aanvalt. Het gevecht wordt abrupt onderbroken door een mysterieus meisje genaamd Lim, die de krachten van de Straw Hats steelt. Het wordt al snel duidelijk dat de groep geen schijn van kans meer maakt tegen de Colossus, maar gelukkig worden ze gered door Lims compagnon, Adio.

Aangekomen bij Adio’s huis legt Lim uit dat zij piraten haat en daarom de herinneringen, en daarmee ook krachten, van de Straw Hats heeft gestolen. De herinneringen zijn echter niet voorgoed verdwenen, de crew kan ze namelijk terugkrijgen door Memory Cubes verspreid over het eiland te vinden. Om het goed te maken biedt Adio ook zijn hulp aan, en weet hij ook waar de groep de eerste kubussen zal kunnen vinden. Deze zoektocht brengt de groep niet alleen naar de uiterste puntjes van het eiland Waford, maar ook diep in avonturen uit het verleden. Om de herinneringen uit grote kubussen terug te krijgen, zullen de Straw Hats namelijk oude avonturen moeten herbeleven. One Piece Odyssey ziet de crew samen met Lim terugkeren naar Alabasta, Water 7 en Enies Lobby, Marineford en Dressrosa, vijf veelgeprezen arcs in de franchise. Het zal essentieel zijn voor de groep om hun krachten terug te krijgen, want ook in de echte wereld ligt er gevaar op de loer.

Ode aan One Piece-fans

One Piece Odyssey is een op zichzelf staand avontuur en lijkt daarmee heel erg op de cinematische releases uit de franchise, die verder geen impact hebben op de One Piece canon. Het is daarmee ook een avontuur dat niet misplaatst zou zijn als een film of een arc in de anime. Dat gevoel wordt alleen maar verder versterkt door de personages en diens interacties met elkaar, de typische One Piece humor, brongetrouwe locaties en referenties naar diverse gebeurtenissen uit eerdere avonturen van de Straw Hats. Door de aandacht aan details is het duidelijk dat de ontwikkelaars bij ILCA veel tijd en moeite hebben gestoken in het maken van een brongetrouwe wereld. De combinatie van deze elementen zorgt er voor dat Odyssey meteen vertrouwd aanvoelt voor fans van de franchise. Het spel is gelukkig ook toegankelijk voor nieuwkomers in de reeks met een overkoepelend verhaal dat geen voorkennis vereist, al zullen mensen onbekend met One Piece veel leuke referenties en details missen, die de game juist zo extra bijzonder maken.

Ga op ontdekkingsreis

One Piece Odyssey is een grote zoektocht naar de Memory Cubes om je krachten terug te krijgen. Je zult je weg moeten maken door dichtbegroeide wouden, lege woestijnen, levendige stadjes en meer. Het verhaal leid je naar de Memory Cubes om je krachten te herwinnen, maar tijdens de gameplay in de open wereld zul je ook genoeg andere dingen kunnen ontdekken. Je kan op ieder moment zelf kiezen als welk personage je door de wereld heen wilt lopen, mits zij op dat moment in je party aanwezig zijn. Dat is niet alleen om fans als hun favoriete personage te laten spelen, alle acht de Straw Hats hebben namelijk ook een unieke vaardigheid die zij in de open wereld kunnen gebruiken. Zoro kan stalen deuren en kisten kapot snijden, Chopper kan zich door kleine hollen en weggetjes voortbewegen dankzij zijn kleine postuur en Usopp kan met zijn katapult gemakkelijk objecten neerhalen.

Deze vaardigheden helpen je niet alleen om je een weg door de wereld te banen, maar ook om diverse items en schatten te vinden. Zo kun je kleinere Memory Cubes vinden die je kunt gebruiken om je vaardigheden te versterken. Deze Memory Cubes zijn over heel de wereld, ook in herinneringen, verstopt en zijn een voorbeeld van hoe je collectibles leuk en bruikbaar maakt. De items die je vindt kun je gebruiken om stat boostend eten te maken met Sanji of vijanden te debuffen met Usopps trick balls. Je kunt je personages ook versterken met uitrusting via een systeem dat heel erg lijkt op het inventory systeem van Resident Evil. Ieder personage begint namelijk met een blok van 4 bij 4, waar zij stukken uitrusting in kunnen plaatsen. Ieder stuk uitrusting heeft een omvang van bijvoorbeeld 1×3 of 2×2, waardoor je dus goed moet opletten hoe je jouw personages optimaal kunt versterken.

Het is echter niet alleen het hoofdverhaal waarop je je kan focussen in One Piece Odyssey. Het spel bevat een plethora aan zijmissies, bounty hunts en meer. De zijmissies zijn gevarieerd, maar draaien meestal om het vinden van iets of iemand of het verslaan van iets of iemand. Toch weet One Piece Odyssey dit leuk te verpakken met grappige dialogen en interessante verhaallijnen, die soms over meerdere zijmissies spannen. Daarnaast heb je de bounty hunts, een manier om gemakkelijk wat geld bij te verdienen. Om een bounty hunt te voltooien zul je een piraat of bandiet moeten vinden en deze in elkaar slaan. Daarnaast heb je ook nog ‘Frayed Memories’. Deze Frayed Memories zijn missies waarin je met een select deel van je party een missie moet voltooien om zo een ‘Bond Move’ vrij te spelen, wat simpel gezegd een sterke teamaanval is. Als dat nog niet genoeg is, heeft One Piece Odyssey ook nog een grote lijst met objectives, waarin verschillende activiteiten staan om te voltooien. Met al deze content kun je gemakkelijk meer dan 50 uur in One Piece Odyssey stoppen.

Klassieke JRPG met een twist

Naast het ontdekking en avontuur aspect van One Piece Odyssey, zul je je vooral bezighouden met het in elkaar slaan van de vijanden die je tijdens het rondrennen tegenkomt. Je begint een gevecht door tegen een vijand op te lopen, er zijn dus geen random encounters. Odyssey is overwegend een traditionele turn-based RPG met reguliere aanvallen, items en sterkere vaardigheden zoals Zoro’s Tiger Trap en de eerder genoemde Bond Moves, waarmee je teamaanvallen kunt uitvoeren. Als je al een beetje bekend bent met JRPG’s of turn-based vechtsytemen, zal One Piece Odyssey vanaf het begin af aan vertrouwd aanvoelen en je tevreden stellen. Het spel voegt echter nog een twist toe met het Dramatic Scene en Scramble Area Battle (SAB) systeem, dat iets meer diepgang toevoegt aan gevechten. Hierover hebben wij al uitvoerig gesproken in onze One Piece Odyssey preview.

Anime waardig

Het is een waar genot om je voort te bewegen door de wereld van One Piece Odyssey en dat is ten volste te danken aan de kleurrijke cartoony art-stijl, waardoor de unieke personages en diverse locaties goed tot hun recht komen. Het spel ziet er in bijna alle aspecten meer dan prima uit dankzij het zeer gevarieerde kleurenpalet, vette cutscènes en prachtige animaties voor de diverse speciale aanvallen. Dit maakt One Piece Odyssey tot op zekere hoogte een mooi schouwspel om naar te kijken, maar in sommige scènes zijn personages echter iets te statisch, waardoor het er ietwat onnatuurlijk uitziet wanneer zij dialoog voeren.

Het spel beschikt over een Graphics modus en een Performance modus. De Graphics modus biedt een 4K resolutie met een locked 30fps, terwijl de Performance modus een resolutie van 1080p voorschotelt met locked 60 frames per seconde. Op zichzelf functioneren beide modi meer dan prima, hoewel we in de Performance modus op de PlayStation 5 toch wel een iets hogere resolutie hadden verwacht, maar gelukkig kan automatische upscaling van een 4K tv zijn werk doen. Technisch draait de game als een zonnetje, al zijn we tijdens het spelen wel tegen een vrij grote bug aangelopen. Wanneer je in gevechten het personage Smoker aanvalt, voert je personage geen actie uit en is je game vrijwel gesoftlocked. Mogelijk wordt deze bug met een day one patch verholpen, maar mocht dit niet zo zijn, kun je dit omzeilen door de auto-battle modus aan te zetten.

One Piece Odyssey beschikt alleen over een Japanse dub. Alle personages worden vertolkt door hun originele stemacteur en mede hierdoor voelen de personages zo vertrouwd aan. Helaas betekent dit wel dat fans die bekend zijn met de Engelse stemmen van de serie of helemaal niet vertrouwd zijn met Japanse stemmen, even de tijd nodig zullen hebben om te wennen. De soundtrack bevat helaas geen muziekstukken uit de anime soundtrack, maar dat mag de pret zeker niet bederven, want de originele soundtrack van One Piece Odyssey weet uitstekend atmosfeer te creëren met muziekstukken die One Piece waardig zijn.

Gespeeld op: PS5.

Ook beschikbaar op: PS4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.