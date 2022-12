Preview | One Piece Odyssey – Een aantal maanden geleden konden we al aan de slag met een demo van One Piece Odyssey, de nieuwste game gebaseerd op de langlopende populaire franchise van mangaka Eiichiro Oda. In onze eerdere One Piece Odyssey preview kon je lezen dat het spel een goede eerste indruk wist te maken en mogelijk zelfs een aangename ervaring zal zijn voor mensen die nog niet bekend zijn met One Piece. In een uitgebreidere hands-on sessie hebben we nu een betere blik gekregen op wat we kunnen verwachten van het nieuwe avontuur van Luffy en zijn Straw Hat crew.

Het mysterieuze eiland Waford

Onze crew vindt zichzelf gestrand op Waford, een mysterieus eiland dat omringd wordt door hevige stormen, waardoor piraten de ontdekking van dit legendarische eiland nooit zouden kunnen navertellen. Na het redden van Nami (zoals je in onze eerdere preview kon lezen) trekken Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Chopper, Robin en Franky dieper het overgroeide eiland in waar zij niet alleen oude ruïnes vinden, maar ook een oud standbeeldachtig wezen genaamd de Colossus, die de crew uit het niets aanvalt. Dit gevecht wordt echter abrupt onderbroken door een meisje genaamd Lim, die de krachten van de crew afneemt met een mysterieuze kracht waardoor al je personages weer mogen beginnen op level 1.

Nadat Lims compagnon – Adio – de Straw Hats redt wordt al snel meer duidelijk. Lim legt uit dat zij piraten haat en daarom de herinneringen van de Straw Hats heeft gestolen. Deze herinneringen manifesteren zich fysiek als Memory Cubes en de Straw Hats zullen dus op zoek moeten gaan naar deze kubussen om hun krachten terug te krijgen. Deze zoektocht zal de crew ook brengen naar Memoria, een wereld gemaakt uit de herinneringen van de Straw Hats. In onze hands-on konden we een klein deel van de legendarische Alabasta arc herbeleven, één van de eerste avonturen van de Straw Hats. Hier werd duidelijk dat Odyssey één van de grootste krachten van One Piece niet uit het oog verliest: de personages. De personages zijn bewust over hun eerdere avontuur in deze wereld en dat niet alles hetzelfde is als voorheen. Ze maken ook opmerkingen over hun eerdere ervaringen in Alabasta, iets dat de nostalgie zal aanroepen in menig One Piece fan.

Een levendige wereld

In One Piece Odyssey hebben we onze weg gemaakt door dicht beboste wouden, oude ruïnes en het droge zandlandschap van Alabasta. Elke locatie weet zich duidelijk te onderscheiden van de rest en lijkt bovendien alsof het direct uit de anime is gegrepen. Het eiland Waford is dan misschien wel vrij leeg als het op personages aankomt, maar zo voelt het nooit door de gesprekken en de lol die de Straw Hats onderling hebben, terwijl je je een weg baant door de wereld. Daarnaast wordt het al snel een stuk levendiger wanneer je bij aankomst in een stadje in Alabasta wordt begroet door vele NPC’s, waarmee je kan praten en zijmissies aan kan gaan. Een specifieke vijand verslaan, bepaalde ingrediënten verzamelen, de zijmissies zijn niet echt om over naar huis te schrijven. Toch verveelden ze niet, omdat je tijdens de missies door prachtig vormgegeven omgevingen loopt.

Scramble Area Battle

Het vechtsysteem van One Piece Odyssey is zoals je dat in menig turn-based JRPG zal vinden. Personages en vijanden ondernemen om de beurt een actie, dat kan een generieke aanval zijn, het gebruiken van een item of als je personage nog genoeg SP heeft, een supersterke skill zoals Luffy’s Gum-Gum Jet Bazooka. Daarnaast hebben de personages en vijanden elk één van drie types: Power, Speed en Technique. Dit functioneert als een vuur-gras-water systeem waarbij het ene type extra effectief is tegen het andere, maar minder effectief tegen het laatste type. Het is een vrij generieke formule, maar dat is helemaal niet erg, want het systeem zit gewoon goed in elkaar en zal voor JRPG fans gelijk bekend aanvoelen. Toch schudt One Piece Odyssey het een klein beetje op met de inclusie van het ‘Scramble Area Battle’ en ‘Dramatic Scene’ systeem, dat combat een stuk interessanter en doelgericht maakt.

Tijdens gevechten vecht je met vier van de negen personages, die je overigens op ieder moment met elkaar kan verwisselen. Deze personages en de vijanden bevinden zich tijdens een gevecht ieder in één van de vier zones. Personages kunnen alleen vijanden aanvallen in hun eigen zone, tenzij zij een langeafstandsaanval gebruiken. Je kan er echter ook voor kiezen om je personage naar een andere zone te verplaatsen om bijvoorbeeld een crewlid te ondersteunen die in de minderheid is. Dit zorgt voor interessante gevechtsscenario’s, waarin je wordt geforceerd om te strategiseren en goed op de types en je effectiviteit te letten. Dit systeem doet denken aan de gevechten in de anime waar de crewleden vaak een eigen tegenstander hebben alvorens ze andere crewleden gaan helpen.

Daarnaast zijn er ook nog ‘Dramatic Scenes’. Dit zijn uitdagingen tijdens een gevecht, zoals het succesvol verslaan van alle vijanden in een bepaalde zone alvorens ze een specifiek personage uitschakelen. In eerste instantie leek het systeem een beetje nutteloos, maar het wist later eigenlijk wat meer plezier te brengen in de random encounters. Het systeem maakt gevechten op deze manier veel doelgerichter en creëert soms zelfs een gevoel van urgentie omdat je expliciet niet wilt dat het personage alle HP verliest. Het succesvol behalen van deze Dramatic Scenes voorziet je personages van een buff, maar mocht je niet op tijd zijn en falen, worden je personages voor de rest van het gevecht zwakker.

Voorlopige conclusie

One Piece Odyssey belooft een traditionele JRPG ervaring te leveren. Daardoor zal het spel niet alleen interessant zijn voor One Piece fans die graag populaire verhaallijnen willen herbeleven, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe turn-based game. Alhoewel One Piece voorkennis natuurlijk nooit kwaad kan, lijkt het erop dat One Piece Odyssey ontwikkelaar ILCA rekening heeft gehouden met spelers die voor het eerst kennis zullen maken met de Straw Hats. De wereld ziet er prachtig uit, de interactie tussen de personages is speels en voelt alsof het direct uit de anime komt en het Scramble Area Battle systeem belooft intrigerende gevechten. One Piece én JRPG liefhebbers zullen dus zeker een oogje in het zeil willen houden voor One Piece Odyssey.