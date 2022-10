One Piece draait inmiddels al vele jaren mee en is nog steeds ongekend succesvol. Er zijn dan ook ontzettend veel episodes in de serie om te kijken en fans kunnen er maar geen genoeg van krijgen. Het succes vertaalt zich ook naar games en One Piece: Odyssey is de volgende in de reeks, die voor januari komend jaar gepland staat. De game zal veel iconische locaties en momenten uit de anime en manga kennen, en dat is duidelijk terug te zien in deze trailer.

In deze nieuwe trailer wordt namelijk het Alabasta koninkrijk getoond, dat een bekende plek voor Luffy en zijn kameraden is. Het koninkrijk ziet er in ieder geval erg groot uit en in de trailer wordt ook duidelijk dat er genoeg te doen valt. Bekijk het koninkrijk van Alabasta in de trailer hieronder.

Wij waren enthousiast over One Piece: Odyssey, waarover je meer kunt lezen in onze preview.