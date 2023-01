Vorige week kwam Wololo.net met het bericht dat een PlayStation 5 in verticale stand gebruiken problematisch kon zijn aangaande het vloeibare metaal dat gebruikt wordt voor de koeling van de APU. Dit bracht nogal wat teweeg, want was het een ontwerpfout van Sony? Was het een groot probleem of werd het overdreven?

Inmiddels heeft de website die dit nieuws bracht een rectificatie geplaatst, want ze hebben één van de repareer shops die dit aankaartte verkeerd begrepen en geciteerd. Zo werd er in het oorspronkelijke artikel gesproken over dat dit probleem zou kunnen optreden bij alle PlayStation 5 consoles die verticaal werden geplaatst, direct uit doos.

In the original version of this article, we misquoted TheCod3r as stating the problem could impact consoles that had never been unpacked. This isn’t what he said. What he said was that the console in question had never been opened (as in, with screwdrivers), he did not say, neither did he mean, “the box”, but literally, the console. This led to significant misunderstandings of the issue, by us, and the larger community. TheCod3r has a new video up on his channel where he addresses this. This was a significant misquote, and, although the damage is already done, we apologize for this.