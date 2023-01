Hogwarts Legacy is nog maar enkele weken van ons verwijderd en menig gamer heeft hoge verwachtingen van de titel, die zich uiteraard in het universum van Harry Potter afspeelt. De marketingmachine gaat daarom nu op volle toeren draaien en opvolgend heeft Warner Bros. Games via een persbericht de voice cast onthuld.

De grootste naam op de lijst is Simon Pegg, de Britse acteur die we kennen van films als Hot Fuzz en Shaun of the Dead. Hij zal de rol van schoolhoofd Phineas Nigellus Black vertolken. Het naamloze hoofdpersonage zal ingesproken worden door Sebastian Croft en Amelia Gething. Andere bekende namen in het universum zijn Matilda Weasley, waarschijnlijk familie van, en de Sorteerhoed, die respectievelijk ingesproken worden door actrice Leslie Nicol en Jason Antony.

De volledige cast en diens personages kun je hieronder terugvinden. Hogwarts Legacy lanceert op 10 februari voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Later volgen tevens versies voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

In Hogwarts Legacy speelt acteur Simon Pegg Phineas Nigellus Black, het chagrijnige schoolhoofd van Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Afkomstig uit een lang geslacht van Slytherins, wordt Schoolhoofd Black gehaat door de leerlingen, voor wie hij ook een grote minachting heeft. Hij is totaal ongeschikt voor zijn taak en heeft als doel zo min mogelijk werk te doen en zich niet bloot te geven aan de leerlingen. Hij concentreert zich liever op zijn status in de tovenaarswereld en zijn chirurgisch gemanicuurde baard.

Sebastian Croft en Amelia Gething spelen als vijfdejaarsstudenten die voor het eerst Zweinstein betreden de twee stemopties voor de speelbare avatar van het spel, die in hoge mate kan worden aangepast, zodat spelers kunnen kiezen welke heks of tovenaar ze willen zijn.

Lesley Nicol stemt een belangrijk personage in het spel, Professor Matilda Wemel. Zij is een Gryffindor en is de onderdirectrice van Zweinstein die de speler helpt met het bijbenen van de andere studenten door hen de Wizard’s Field Guide te geven en hen de Room of Requirement te laten zien.

Kandace Caine speelt Professor Onai die ooit een leraar Waarzeggerij was op Uagadou, de grootste tovenaarsschool ter wereld, en een begaafde Ziener wiens geloof in haar zicht werd geschokt door het feit dat ze het verlies van haar man niet had voorzien. Ze besluit die pijnlijke herinneringen achter zich te laten en accepteert een uitnodiging van professor Wemel om Divinatie te doceren op Zweinstein.

De professor Astronomie, professor Satyavati Shah, wordt ingesproken door Sohm Kapila. Opgegroeid in de Dreuzelwereld, is Professor Shah toegewijd aan de wetenschappen en heeft de neiging om haar leerlingen in kronkelende en pretentieuze aforismen toe te spreken.

Fans van de franchise zullen blij zijn om Luke Youngblood, die Lee Jordan speelde in de filmreeks, te herkennen als stem van Everett Clopton, een Ravenclaw en een halfbloed die de regels aan zijn laars lapt..

Asif Ali vertolkt een andere Ravenclaw student, Mahendra Pehlwaan, een geboren dreuzel en een fervent regelbewaarder, wiens agressieve naleving van regels en richtlijnen zelfs de professoren een beetje moe zijn geworden!

Jason Anthony stemt zowel Nearly Headless Nick als de Sorteerhoed. Nearly Headless Nick, het huisspook van Gryffindor, ook bekend als Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, is vriendelijk en onderhoudend, zij het een beetje pompeus. Hij kan de sleutel zijn om de Gryffindor speler te helpen antwoorden te vinden die cruciaal zijn voor het oplossen van een belangrijk mysterie – als ze bereid zijn hem een kleine gunst te verlenen waarbij een beetje bedorven rosbief betrokken is! En tenslotte, de iconische Sorteerhoed, een gevoelige, magische hoed, gebruikt kennis uit het verleden van de leerling samen met input van de speler om te bepalen welk Hogwarts huis het beste past.