De gevaarlijkste motorrace op aarde trekt jaarlijks heel wat bezoekers, maar ook de videogame zal het niet slecht doen, aangezien we al aan de derde iteratie toe zijn. TT Isle of Man: Ride on the Edge deed het hier op PlaySense niet geweldig, maar met het vervolg kwamen ontwikkelaar Kylotonn en uitgever Nacon al wat beter voor de dag. De review van TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 kan je hier terugvinden.

Recent is dus ook het derde deel aangekondigd en deze zal in mei van 2023 verschijnen. Eerdere trailers, zoals degene die je hier kan terugvinden, brachten al de sfeer omtrent de race in beeld. Nu zijn we echter voorzien van een actievolle gameplaytrailer. Wat de nieuwe features betreft, is het vooral uitkijken naar de nieuwe straten die zijn toegevoegd. Zo zal je nu niet alleen de Snaefell Mountain Course – het officiële circuit – kunnen ontdekken, maar ook de vele andere wegen er omheen. Zo krijg je een waarheidsgetrouw beeld van hoe het eiland er in het echt uitziet. Verder vind je in de onderstaande lijst nog meerdere nieuwe functies van de game terug:

Een netwerk met in totaal 200 km aan wegen met vele interessante omgevingen en uitdagingen om te voltooien, inclusief alle 60 km van de Snaefell Mountain Course

32 verschillende circuits, inclusief huidige en historische routes

Bijna 40 Superbike- en Supersport-coureurs en -motorfietsen

Verbeterde physics met nauwkeuriger beheer van bochten en remmen

Een breed aanbod aan motorfiets-upgrades voor steeds betere prestaties

Een nieuwe Open Roads-feature om vrijelijk het Isle of Man te verkennen

11 verschillende soorten activiteiten, inclusief twee aanpasbare categorieën

Multiplayer met de mogelijkheid om open lobby’s of privé-lobby’s te creëren

Online competities met wekelijkse en maandelijkse evenementen

Cross-gen compatibiliteit

Smart delivery-functie voor gamers die op zowel de oude als nieuwe versie van hetzelfde console-platform willen spelen

De game zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Ga zitten op het puntje van je stoel en bekijk hieronder snel de nieuwste gameplaytrailer van de game.