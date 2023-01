Microsoft heeft recent een eigen showcase aangekondigd onder de noemer Developer_Direct en daarmee is de softwaregigant de eerste die via een livestream meer gaat delen over z’n games voor dit jaar. Naar verwachting zal Sony ook niet te lang op zich laten wachten met een nieuwe State of Play, die mogelijk dichterbij is dan verwacht.

De gestopte leaker The Snitch heeft op zijn publieke Discord server toch nog even een bericht geplaatst over wat hij begrepen heeft. Van een betrouwbare bron heeft hij vernomen dat Sony op zeer korte termijn de nodige third party content zal aankondigen. Of Sony hiervoor een State of Play aangrijpt is echter nog even afwachten, maar dat lijkt aannemelijk.

Ondertussen is er een nieuw gerucht opgedoken, namelijk dat de Metal Gear Solid remake op zeer korte termijn aangekondigd zou worden, wat hier natuurlijk weer perfect op aansluit. Al kan het ook gaan om third party content voor PlayStation VR2, die uiteraard ook niet lang meer op zich laat wachten.

Volgens de Spaanse site Areajugones zou tussen februari en maart de Metal Gear Solid remake aangekondigd moeten worden en dat zou tegelijkertijd ook een perfect moment voor een nieuwe State of Play zijn, gezien de laatste al dateert van september vorig jaar.