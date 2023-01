Er is een current-gen versie van The House of the Dead Remake beschikbaar, alleen is deze momenteel enkel op de Xbox Series X|S te spelen. Deze week zal daar echter verandering in komen.

Forever Entertainment heeft laten weten dat er eindelijk een PlayStation 5-versie van The House of the Dead Remake onderweg is. Je hoeft hier niet lang op te wachten, want de game komt namelijk aanstaande vrijdag, 20 januari, al uit.

Om je alvast warm te maken voor The House of the Dead Remake voor de PS5, is er een trailer vrijgegeven en die check je hieronder.