De grootmeester Hideo Kojima is inmiddels al een aantal jaren niet meer verantwoordelijk voor de Metal Gear-franchise, maar toch blijven er geruchten opduiken over nieuwe delen, remakes en/of remasters van de oorspronkelijke games. Zo zou er onder meer binnenkort een remake van Metal Gear Solid 1 onthuld gaan worden.

Vooralsnog zijn dat loze geruchten zonder tastbaar bewijs, maar die hebben inmiddels wel flink wat kracht gekregen. Quinton Flynn, stemacteur en vertolker van het personage Raiden in onder andere Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots en later Metal Gear Rising: Revengeance, heeft namelijk op Twitter gereageerd dat we de “aankondigingen van de komende weken” in de gaten moeten houden.

Konami zet inmiddels weer vol in op Silent Hill en dus zou een terugkeer van Metal Gear niet uitgesloten zijn. Waar Flynn precies naar hint, bijvoorbeeld een remaster van Revengeance of een bundel van eerdere delen, verklapt hij natuurlijk niet. Onze interesse is in ieder geval gewekt en we houden het nieuws strak in de gaten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

https://twitter.com/quintonflynn/status/1615284297056788481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1615284297056788481%7Ctwgr%5Ecf4b27c7bfc766ae62f9cdf844170576f59d8982%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pushsquare.com%2Fnews%2F2023%2F01%2Frumour-metal-gear-announcements-coming-soon-as-remake-remaster-gossip-returns