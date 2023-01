Tovenaars in spe hoeven niet heel lang meer te wachten, want over een aantal weken zal Hogwarts Legacy verkrijgbaar zijn voor current-gen consoles en pc. We hebben in de afgelopen periode al behoorlijk wat beelden gedeeld van de open wereld RPG, maar Avalanche Software heeft besloten om ons wederom te betoveren met een nieuwe trailer.

Ditmaal volgen we één van de bekende uilen, die langs verschillende delen van Zweinstein gaat en natuurlijk een aantal bekende personages passeert. We krijgen meteen een voorproefje van de gevaren die op ons zullen wachten in en rondom Zweinstein, zij het monsters of medetovenaars.

Hogwarts Legacy lanceert op 10 februari voor de genoemde platforms. De PlayStation 4, Xbox One volgen in april en de Nintendo Switch sluit af op 25 juli.