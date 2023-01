Vorige week kwam er een video uit van Wanted: Dead, waarin de combat onder de loep werd genomen. Een onderdeel van het knokken is de mogelijkheid om finishing moves uit te voeren en daar wordt in een nieuwe video nu meer aandacht aan geschonken.

De aanwezigheid van finishing moves in games is niets nieuws meer. Wanted: Dead valt op dit onderdeel toch op, omdat er een groot aantal aanwezig is. Je kunt namelijk rekenen op meer dan vijftig manieren om je tegenstanders compleet af te maken. Hoe dit eruitziet kan je hieronder checken.