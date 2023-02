Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we inmiddels al enige tijd aan de slag hadden kunnen gaan met Wanted: Dead, maar die plannen liepen toch wat anders. De nieuwe games van de makers van onder meer Ninja Gaiden en Dead or Alive werd namelijk uitgesteld en inmiddels is het wachten bijna voorbij. Over twee dagen zal de game immers verschijnen.

Sinds de jaarwisseling hebben we regelmatig nieuwe beelden van Wanted: Dead mogen aanschouwen. Zo verschenen er al trailers over de combat en de finishing moves en vorige week werden de vijanden uit de game geïntroduceerd. Nu is er opnieuw een trailer uitgebracht en daarin leren we meer over de spelwereld en de belangrijkste personages. Dit alles wordt aan ons voorgesteld door Stefanie Joosten, de Nederlandse actrice die we onder meer kennen als Quiet uit Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. In Wanted: Dead vertolkt Joosten de rol van Vivienne Niemantsverdriet.

Check de trailer hieronder. Wanted: Dead komt op 14 februari uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.