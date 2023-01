Er zijn al wat trailers en een gameplay video verschenen van Wanted: Dead, waarin de combat van de game getoond wordt. Toch vonden 101 Industries en Soleil het nodig om het actiegedeelte van het spel nog even nader uit te lichten. Dit doen ze met een nieuwe video.

In Wanted: Dead moet je niet alleen een ware meester zijn in mêlee gevechten, je moet ook overweg kunnen met verschillende schietijzers. Door dit te combineren kun je een heuse moordmachine worden, waarbij het niet uitmaakt of je ver van je tegenstander of vlak voor hun neus staat. Hoe dit in zijn werk gaat wordt in de video hieronder uitgelegd.