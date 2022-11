Gamers die Wanted: Dead in het vizier hebben, kregen in augustus slecht nieuws te verwerken. Toen werd bekend dat de game werd uitgesteld naar 14 februari 2023. Om het lange wachten wat dragelijker te maken, is er een nieuwe gameplay video verschenen en die check je onderaan dit bericht.

De video toont een half uur van de game en wordt ook nog voorzien van commentaar door de ontwikkelaar. Die geeft je wat meer (achtergrond)informatie over het spel. Er worden niet alleen gevechten getoond, ook komt bijvoorbeeld de skilltree aan bod. Zo krijg je een goede indruk van wat Wanted: Dead te bieden heeft.