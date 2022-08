Wie de ontwikkelaar van Ninja Gaiden en Dead or Alive een warm hart toedraagt, had waarschijnlijk al wel zin in hun volgende game, Wanted: Dead. In deze cyberpunkachtige game staat het bol van de brute en snelle actie, en de beelden tot nu toe zijn dan ook veelbelovend. Helaas moeten fans er wat langer op wachten, want de game is namelijk uitgesteld.

Wanted: Dead zal nu verschijnen op 14 februari komend jaar. Deze nieuwe datum ging gepaard met een trailer waarin de datum bevestigd werd en er ook flink wat gameplay te zien is. De trailer ziet er zelf goed uit en de game lijkt vooralsnog een spektakel te worden.