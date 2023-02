Vanaf vandaag is Wanted: Dead verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Of de game de moeite waard is, dat lezen jullie later vandaag in de review zodra het embargo verloopt.

Met de release van de game vandaag, heeft de ontwikkelaar een launch trailer uitgebracht. Deze is met 4 minuten behoorlijk lang, waardoor je een zeer goede indruk van de game krijgt. Check het hieronder!