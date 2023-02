Deze maand komen er veel grote titels uit, dus het kan best zijn dat je games van wat kleinere ontwikkelaars over het hoofd ziet. Een van deze minder grote games is Wanted: Dead. Van dit spel is weer een nieuwe trailer vrijgegeven en die check je onderaan dit bericht.

De video toont een aantal van de vijanden die je in Wanted: Dead zal tegenkomen. Ook wordt getoond waar je om moet denken als je deze te lijf gaat. Zo moet je bijvoorbeeld oppassen dat als een tegenstander een ledemaat mist, dit niet betekent dat ze je niet meer aan zullen vallen.

Later deze maand mag je onze review van Wanted: Dead verwachten.